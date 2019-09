Rinnovo Milik, CdM: chiede il doppio dell'ingaggio, l'entourage è al lavoro con il Napoli

Notizie Calcio Napoli - Il rinnovo di Arkadiusz Milik è sul tavolo delle operazioni da fare. Concluso il calciomercato, il Napoli si sta concentrando sul lavoro da fare in casa propria con alcune situazioni contrattuali che vanno aggiornate.

Il futuro di Milik però appare quanto meno nebuloso visto che ancora ci sono problemi per il rinnovo del contratto, riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, anche se alla fine non dovrebbero essere insormontabili. Il suo entourage chiede il raddoppio dell’ingaggio a partire da 1,8 milioni a stagione. Le parti sembrano essere tornati a parlarsi. Nella seconda parte del campionato è arrivato un solo gol nelle ultime 8 in campionato, 3 nelle ultime 13 per chiudere in netto calo dopo una ottima prima parte stagione che lo aveva visto a segno 14 volte nelle prime 25 gare (in appena 22 presenze).