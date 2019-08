Rinnovo Milik, CdM: ADL infastidito dall'agente di Milik. Richiesta di maxi ingaggio per l'attaccante polacco

Calciomercato Napoli Il Napoli è disposto anche a sacrificare Arek Milik pur di arrivare a Icardi. L'attaccante polacco non dispiace al tecnico nerazzurro che ha visto sfumare l'obiettivo Dzeko. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Milik gode della fiducia di Ancelotti che ha insistito sui rinforzi tra le linee con giocatori come James Rodriguez e Lozano, atteso mercoledì in Italia per le visite mediche, per supportare il centravanti polacco ma nelle dinamiche dell'estate qualcosa è cambiato. De Laurentiis ha sottolineato i 20 gol di Milik senza rigori della scorsa stagione ma c'è distanza tra domanda e offerta sul contratto in scadenza nel 2021. Milik con i bonus arriva a 2.5 milioni a stagione, il suo procuratore Pantak ha chiesto una base fissa di 3.5 milioni di euro, questa mosse non è piaciuta a De Laurentiis. Il Napoli pensava ad un rinnovo interlocutorio fino al 2023 lavorando soprattutto sui bonus e considera eccessive le pretese dell'entourage di Milik che nel precampionato non ha brillato.