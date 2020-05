Rinnovo Mertens, Repubblica: settimana prossima la firma! Due anni di contratto, poi De Laurentiis vuole farlo dirigente: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli // Rinnovo Dries Mertens - La telenovela intorno all'attaccante belga sembra aver trovato una conclusione, con la firma fino al 2022 con la SSC Napoli, nonostante il forte pressing dell'Inter. "Il matrimonio ha resistito alla fine anche della proverbiale crisi del settimo anno, che nella stabilità dei rapporti di coppia gode da sempre di una fama sinistra e molto minacciosa, identica a quella delle Colonne d’Ercole per i navigatori", scrive l'edizione odierna di Repubblica.

A risolvere la questione è stata una telefonata di Aurelio De Laurentiis, così Dries Mertens s'è convinto al rinnovo:

"Nulla hanno potuto le sirene dell’Inter e del Chelsea, che hanno invano cercato di approfittare della momentanea crisi di coppia in casa azzurra, durata un paio di mesi e spazzata via da una semplice telefonata. Aurelio De Laurentiis ha fatto la mossa giusta al momento giusto, dopo il gran lavoro di diplomazia portato avanti dal primo marzo in poi da Rino Gattuso e dal direttore sportivo Giuntoli. Sono stati loro infatti a smussare gli angoli e a gettare le basi per l’affondo decisivo del presidente, che è entrato in scena quando ha avuto la certezza di trovare terreno fertile, ma ha saputo anche toccare le corde giuste".

Dries Mertens e il Napoli, l'accordo s'è trovato sulla base di un biennale. Il patron del club azzurro sapeva che Dries voleva restare e De Laurentiis voleva trattenerlo. Questi i dettagli dell'accordo secondo Repubblica:

"Mancano ancora la firma e l’annuncio ufficiale, che dovrebbero peraltro slittare al massimo per una settimana. L’accordo economico è stato trovato, sulla base di un contratto biennale da 4 milioni a stagione, più bonus legati a presenze, gol e ai risultati che riuscirà a ottenere la squadra. A convincere Dries non sono stati i soldi, però. Lo tenta di più la prospettiva di concludere la carriera in maglia azzurra e di rimanere legato al club anche oltre il 2022, quando avrà compiuto 35 anni e verosimilmente sarà sul punto di smettere di giocare. Ci sarà comunque tutto il tempo per pensarci su, senza fretta. Ma è certo che il presidente veda in "Ciro" anche le potenzialità per diventare un buon dirigente, magari un team manager. L’attaccante ha del resto dimostrato nelle sue sette stagioni italiane di avere pure tanta personalità, al di là del suo talento. E soprattutto un bel carattere: solare, allegro e disponibile. A Mertens s’addice perfettamente l’etichetta di belga-napoletano e al Comune stanno già pensando di premiare la sua alta fedeltà a Napoli con la cittadinanza onoraria".