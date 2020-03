Rinnovo Mertens, Il Mattino: la questione relativa alle multe è ancora aperta, così si spiega un gesto compiuto ieri da Dries

Manca ancora la certificazione sul rinnovo contrattuale dell’attaccante belga Dries Mertens con il Napoli, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino in un lungo focus. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi del quotidiano:

“Il pranzo con De Laurentiis aveva lasciato immaginare che ci fosse un accordo solo da ratificare. Qualche questione aperta c'è, legata a multe e riflessi economico-legali: non è un caso che ieri, in una diretta Instagram con l'attore Salvatore Esposito, alla domanda sulla ripresa dell'attività agonistica abbia risposto «Non lo so, non posso dire niente. Poi mi arriva un'altra multa». Poche parole che rappresentano un capitolo ancora aperto nella mente di Mertens”