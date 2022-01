Rinnovo Mertens, Il Roma: parole da scugnizzo furbacchione, ma De Laurentiis non guarda in faccia a nessuno! La posizione di ADL

La voglia di Napoli e del Napoli è tanta. Va ogni oltre limite. Dries Mertens è stato chiaro nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport Stadio. Pur di vestire la maglia azzurra farebbe di tutto. Anche rinunciare alla possibilità di guadagnare una montagna di dollari altrove. Ne parla l'edizione odierna de Il Roma.

Calciomercato Napoli

"Sa bene che con De Laurentiis la trattativa per il rinnovo non è semplice. Aurelio non guarda in faccia a nessuno e l’addio di Lorenzo Insigne ne è la chiara prova. Il produttore cinematografico ha messo un tetto al monte ingaggi. Massimo 3,5 milioni di euro a stagione anche per i più forti. Bisogna assolutamente tenere a posto i conti e considerato il momento di crisi di tutto il calcio mondiale non si fanno sconti.

Forse di fronte ad un no americano ha capito che è il momento di insistere per preferire ai dollari gli euro di Aurelio. È un furbacchione “Ciro”. Sarà nato anche in Belgio ma le sue parole da scugnizzo al giornale sportivo hanno avuto l’effetto desiderato. I tifosi si sono schierati tutti dalla sua parte sperando che De Laurentiis faccia la scelta di trattenerlo"