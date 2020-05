Rinnovo Mertens, il Napoli attende una risposta: De Laurentiis gli ha fatto una proposta «indecente» per la sua età

Il compleanno numero 33 dell’attaccante belga del Napoli Dries Mertens è avvolto in questa incertezza globale ma anche in un dubbio personale che lo disorienta: quando la stagione finirà, il suo contratto andrà considerato scaduto. Ne parla il Corriere dello Sport.

“Il Napoli attende una risposta, De Laurentiis gli ha fatto una proposta «indecente» per la sua età: due milioni alla firma, quattro milioni e mezzo netti per due stagioni, poi bonus da mezzo milione tra gol segnati, qualificazioni in Champions ed eventualmente scudetto. In totale: dodici netti, che si raddoppiano per il lordo. Mertens non ha firmato, ha preferito riflettere e sta ancora lì a meditare”