Rinnovo Mertens, Gazzetta: ieri Dries ha dato disponibilità a firmare alle condizioni imposte da De Laurentiis! La proposta soddisfa le richieste del belga, le cifre

Calciomercato Napoli - L’ultimatum dato da Aurelio De Laurentiis è stato il pretesto perché le parti si ritrovassero e riaprissero la discussione. L’accelerata voluta dal presidente del Napoli ha lasciato pochi margini di trattativa nel discorso rinnovo relativo all'attaccante belga Dries Mertens. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Il compito di capire l’intento dell’attaccante belga è stato demandato a Giuntoli che, ieri mattina, ha avuto un lungo colloquio via Skype con il giocatore, ottenendone la disponibilità a firmare il nuovo contratto alle condizioni imposte dal presidente. Sul piano economico, la proposta soddisfa le richieste dell’attaccante: 5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi due anni, oltre ad un bonus di 2 milioni per la recompra del cartellino avendo il contratto in scadenza"