Rinnovo Mertens, Cronache di Napoli: per firmare col Napoli chiede la revisione dei diritti d'immagine e annullamento della questione multe

Calciomercato Napoli - Quella di Dries Mertens è la prima situazione da risolvere per il Napoli appena l'emergenza sarà alla spalle, secondo Cronache di Napoli:

"Il belga per rinnovare chiede un biennale di 4 milioni più un bonus alla firma e una revisione dei diritti d'immagine oltre all'annullamento della questione multe. Il Napoli resta la priorità: De Laurentiis è fermo a 3 milioni e non cede sulla questione multe, la situazione resta non facile da risolvere. Negli ultimi giorni sul calciatore si sono inseriti anche il Milan e il Newcastle, attirati dalla possibilità di piazzare un colpo a parametro zero"