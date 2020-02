Rinnovo Mertens, CdM: biennale da 4 milioni più 2 di bonus, marzo sarà il mese decisivo: i dettagli

Dries Mertens raggiunge Marek Hamsik nella notte stellare contro il Barcellona, il folletto belga è ritornato al 100% per guidare l'attacco del Napoli. Suona strano che un giocatore così decisivo abbia il contratto in scadenza. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Mertens è nella storia e la sua avventura napoletana potrebbe scrivere altre pagine. Tra le parti ci sono passi in avanti, l’esultanza è un indizio evidente della voglia di Dries di restare al Napoli. Il club di De Laurentiis gli ha offerto un biennale da circa 4 milioni più 2 di bonus legati ai gol e alla qualificazione in Champions League, l’intesa sulle cifre (soprattutto sul bonus alla firma) non c’è ancora, a marzo il tema rinnovi dovrebbe entrare nel vivo e quello di Mertens è il più atteso anche per capire il Napoli che verrà.