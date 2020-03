Rinnovo Maksimovic, Cronache di Napoli: l'accordo sarà trovato in tempi rapidi

Ultimissime calciomercato Napoli - Sul fronte dei rinnovi di contratto del Napoli ci sono anche accordi praticamente già trovati e che vanno soltanto definiti negli ultimi dettagli. E’ il caso di Nikola Maksimovic, come racconta Cronache di Napoli:

“Con Manolas e Rrahmani in arrivo dal Verona, Maksimovic potrebbe essere un giocatore in grado di assicurare un buon rendimento. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2021 ma a breve gli sarà proposto il rinnovo del contratto con ingaggio ritoccato e pare probabile che l’accordo sarà trovato in tempi rapidi”