Rinnovo Maksimovic, CorSport: è innamorato di Napoli, ma c'è distanza col suo agente

Calciomercato Napoli - I rinnovi in casa Napoli? Tante situazioni che a volte vanno avanti per mesi, a volte oltre un anno, e che poi all'ultimo centimetro dell'ultima curva tornano in pista dopo aver rischiato più volte il testacoda. Ne parla il Corriere dello Sport:

“E’ nel pieno la questione relativa al rinnovo di Hysaj, sta valutando seriamente l'ipotesi di continuare. Anche Maksimovic avrebbe il medesimo desiderio, anzi di Napoli è profondamente innamorato, ma la trattativa con il suo agente, Fali Ramadani, s'è improvvisamente arenata. Mutismo: esiste una certa distanza tra domanda e offerta, sì, ma come nel caso del collega anche il suo contratto scadrà nel 2021”