Rinnovo Kvaratskhelia più vicino, ADL pronto a blindare il georgiano: la maxi offerta

Calciomercato Napoli, ora Aurelio De Laurentiis è davvero pronto a blindare Khvicha Kvaratskhelia in grandissimo spolvero tra l'azzurro e la nazionale. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'agente ha avviato i negoziati col Ds Giovanni Manna e le parti si stanno anche avvicinando.

Calciomercato Napoli, si avvicina il rinnovo di Kvaratskhelia

Con un contratto in scadenza nel 2027 e un ingaggio di ‘solo’ 1 milione e ottocento mila euro, ecco che è pronto l’adeguamento per allontanare ulteriormente le ombre delle big europee dopo quanto già fatto quest’estate da Antonio Conte.

Così dopo aver rifiutato 110 milioni di euro dal Paris Saint-Germain, ADL vuole allungare il contratto fino al 2029 con nuovo stipendio da 5 milioni di euro che rappresenta la base di partenza.

Trattative in corso - si è appena ai preliminari e servirà ancora qualche appuntamento per definire la situazione - ma c’è la volontà di entrambe le parti di arrivare a un punto di incontro.