Rinnovo Kvaratskhelia, balla un milione! Appuntamento dopo Euro 2024, cifre e scenari

Calciomercato Napoli, Conte blinda le fasce e rispedisce al mittente le offerte per gli esterni: non solo Giovanni Di Lorenzo ma anche Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, evidenzia Il Mattino oggi in edicola, è il fulcro del progetto su cui il tecnico intende ricostruire la squadra e la sua presenza è considerata imprescindibile. Niente cessione e niente PSG dunque.

Calciomercato Napoli, rinnovo Kvaratskhelia: le cifre

E’ per questo che Aurelio De Laurentiis ha da tempo avviato i contatti con l’agente per l’adeguamento del contratto e chiudere definitivamente il discorso: appuntamento a fine Europeo, resta al momento la distanza di un milione tra domanda e offerta ma filtra ottimismo.

Il club azzurro mette sul tavolo un adeguamento contrattuale da 5 milioni a stagione comprensivi di bonus rispetto all’1.5 attuale fino al 2027, mentre il manager del georgiano, Mamuka Jugeli, si aspetta un sacrificio maggiore da parte di ADL.