Rinnovo Koulibaly, non è finita: proseguono le trattative tra il Napoli e il procuratore

L'edizione odierna del Mattino rilancia la notizia del prosieguo della trattativa tra il Napoli e l'agente di Koulibaly per il rinnovo del contratto.

Tutto aperto per Koulibaly, scenari che si svilupperanno in questi giorni dimercato: il difensore senegalese è in scadenza di contratto 2023 e sul tavolo c’è la soluzione del rinnovo sulla quale proseguiranno le trattative tra il club a l’agente per trovare un punto di convergenza.

La possibilità che Kalidou andasse via potrebbe concretizzarsi solo se arrivasse qualche offerta ritenuta congrua dal club azzurro (finora rumors dalla Spagna dell’interessamento del Barcellona, tra le voci anche quella del Chelsea).

L’altra ipotesi è che Koulibaly resti ancora a Napoli per andare via l’anno prossimo a scadenza di contratto, se non dovesse arrivare il suo rinnovo.