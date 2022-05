Rinnovo Koulibaly, Il Mattino: per il Napoli non è intoccabile, attende offerte pure per Fabian

Vero che il difensore senegalese Kalidou Koulibaly viene considerato uno degli intoccabili per Luciano Spalletti, ma per il Napoli non lo è.

Rinnovo Koulibaly, cosa succede?

Se non va via questa estate deve rinnovare, come racconta Il Mattino:

“Subito. Non a metà stagione. E il nuovo contratto deve avere una base di non più di 3,5 milioni di euro, più bonus (alti) legati al piazzamento. E in ogni caso accetterà di sedersi per discutere di ogni offerta. Come quelle per Fabian (anche lui tra un anno in scadenza) che sicuro non andrà via a parametro zero”

Spezia Napoli: Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore della SSC Napoli è intervenuto in diretta il giorno prima della gara. Spalletti parla per il Napoli calcio in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Koulibaly? Anche l'anno scorso si parlava della possibilità di molte cessioni e poi invece non è successo. Solo chi era a scadenza è andato via. Proviamo a fare finta di essere un allenatore che ha Koulibaly in squadra. Per me è incedibile, perchè sono quei calciatori disponibili a dare una mano a tutti e avere quella capacità di mettere mano dove ce n'è bisogno. Diventa grosso e forte in base alla necessità che c'è. E' incedibile perchè vogliamo fare un campionato importante. Leader come lui si diventa negli anni, non ne trovi un altro subito pronto. E' in grado di restituire la palla alla passione che si respira qui”

