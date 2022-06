Rinnovo Koulibaly, Il Mattino: incontro con Ramadani e ADL dopo le vacanze. Può restare "come Insigne", ad oggi nessun'offerta

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly ha confessato agli amici che non andrà alla Juve, ma resta ancora un punto interrogativo apertissimo sul suo futuro. Il suo contratto con il Napoli scadrà a giugno 2023, il che vuol dire che già da gennaio prossimo potrà accordarsi con un altro club senza dover passare dal Napoli. Ma qual è la situazione attuale?

Le ultime sul rinnovo di Koulibaly dall'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"Di eventuali proposte di rinnovo con gli azzurri, invece, se ne parlerà solo al suo ritorno dalle vacanze, e in presenza di Aurelio De Laurentiis e del potente manager Fali Ramadani. Al momento nessuno si è presentato alla porta del Napoli bussando con un'offerta da almeno 40 milioni per strappare il giocatore già durante questa sessione di mercato, ma da qui al 1 settembre - quando suonerà il gong sulle trattative estive - nulla è mai da dare per scontato. Koulibaly, infatti, potrebbe anche rimanere in azzurro fino alla fine del prossimo campionato nonostante il contratto in scadenza, e fare come Insigne, che infatti già all'inizio del 2022 ha ufficializzato il suo passaggio al Toronto a partire dal prossimo mese".