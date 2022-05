Rinnovo Juan Jesus, novità sulla durata del contratto | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli- Non solo Frank Anguissa: anche Juan Jesus, altro protagonista in positivo di questa stagione, resterà in azzurro anche il prossimo anno. L'annuncio, pure stavolta, è giunto direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis col seguente tweet: "Juan Jesus è un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto contento che resterà ancora con noi #ADL".

Mercato Napoli, la durata del contratto di Juan Jesus

E' seguito poi il commento del diretto giocatore, entusiasta di tale chance e sempre più coinvolto nella realtà napoletana: "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli… Un onore poter continuare la nostra strada insieme". Ma qual è con esatezza la durata del contratto?

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, le parti hanno prolungato l'accordo fino al 2023 con l'opzione di un ulteriore anno. Il che significa, di fatto, che la permanenza all'ombra del Vesuvio del brasiliano potrebbe essere potenzialmente anche biennale. Sarà la prossima stagione poi a dirlo con esattezza. Nel frattempo il sudamericano è stato meritatamente premiato per impegno, professionalità e prestazioni in campo.