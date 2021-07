Rinnovo Insigne, Sky: nessuna offerta dal Napoli, l'agente vuole capire le intenzioni del club

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Continua a tener banco in casa Napoli la questione legata al futuro di Lorenzo Insigne, ancor di più dopo le parole del presidente Aurelio De Laurentiis sul suo conto. Stando a quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, al momento il club azzurro non ha presentato alcuna offerta all'entourage del calciatore. L'agente, dal canto suo, sta aspettando di capire quali sono le intenzioni del club sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico che quello economico.

Rinnovo Lorenzo Insigne Napoli