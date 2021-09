Rinnovo Insigne, passo avanti! Repubblica: colloquio di un'ora tra ADL e l'agente prima di Napoli-Juve

Calciomercato Napoli - Svolta potenziale per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Insigne. Lo conferma anche La Repubblica oggi in edicola:

La schiarita, semmai, comincia ad intravedersi per il futuro. Il presidente De Laurentiis incontra il suo procuratore, Vincenzo Pisacane, allo stadio prima della partita. Il colloquio dura poco più di un’ora. Una chiacchierata per introdurre l’argomento rinnovo che naturalmente andrà approfondito. Conta, però, il disgelo sul tema del contratto, in scadenza nel 2022. In estate sembrava quasi un tabù, ma adesso la situazione sta cambiando. Ci sarà tempo per scrivere il finale di questa storia