Rinnovo Insigne, l'annuncio di Auriemma: "Andrà via a malincuore con un'offerta migliore, capirei sia lui che il Napoli"

Napoli, rinnovo Insigne: le parole di Auriemma

Calciomercato Napoli - Futuro Lorenzo Insigne e rinnovo con il Napoli. Arrivano aggiornamenti da parte di Raffaele Auriemma sulla trattativa del rinnovo tra Insigne e il Napoli. Il noto giornalista ha criticato le voci circolate in queste ultime settimane riguardo il futuro di Insigne a Napoli. Queste alcune parole di Auriemma sul tema caldo in casa Napoli:

"Io non mi sento di dare la colpa né a Insigne né al Napoli. Sappiamo tutti bene che per il rinnovo di Insigne con il Napoli passano tanti soldi. Il Napoli ha deciso di ridurre il monte ingaggi da 130 si dovrà passare a 80. Da chi può quindi il Napoli rosicare l'ingaggio? Da Zanoli o Marfella? Non credo, quindi lo si fa con i contratti più robusti. L'ingaggio del Napoli va quasi dimezzato, è stata 3,2 la prima offerta di De Laurentiis. Da 5,6 a 3,2 è un bel salto all'indietro e il Napoli sa che Lorenzo Insigne prima di accettare o rifiutare dovrà pensarci per bene".

Calciomercato Napoli: offerte per Insigne

"Magari a fine gennaio Lorenzo non avrà ricevuto ancora nessuna grande offerta e questo potrebbe portare Insigne a rinnovare con il Napoli. Le parti si sono lasciate con l'intento di aggiornarsi, ma senza nessun tipo di discussione accesa. Se dovesse arrivare un'offerta più importante di quella del Napoli allora ci si aspetta che Insigne andrà via accettandola. Andrà via a malincuore, ma accetterà un'offerta migliore come giusto che sia e capirei altrettanto il Napoli se non lo riuscisse a trattenere. E' la classifca situazione dove non ci sono né sconfitti né vincitori. Ci sono due parti che ragionano ognuno "per il meglio per se".

Calciomercato: Insigne ha scelto dove giocherà

Futuro Insigne, la scelta della prossima squadra

In che squadra giocherà Insigne? L'aggiornamento dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola riguardo il futuro di Insigne:

Si guarda attorno (e chiunque probabilmente lo farebbe) ma senza farsi distrarre più di tanto. La sua priorità era e resta Napoli (recentemente ha anche fatto un investimento immobiliare in città importante) ma se così non dovesse essere, gradirebbe una destinazione sempre italiana, al massimo europea, in una squadra che risponda ai requisiti di top-squadra.