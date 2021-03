Rinnovo Insigne, Il Roma: troppe chiacchiere dal Napoli, nessuna chiamata all'agente! Le big europee sono pronte ad accontentare il capitano azzurro

Calciomercato Napoli - E meno male che Aurelio De Laurentiis disse che Lorenzo Insigne sarebbe potuto essere come Francesco Totti alla Roma. Il sogno del patron era quello di vedere il Magnifico con la maglia azzurra e con la fascia di capitano fino al termine della carriera e senza cambiare più casacca come il Pupone. L’icona giallorossa venne tutelata contrattualmente ogni qualvolta che scadevano i tempi. Poi, raggiunto i quarant’anni ha appeso le scarpette al chiodo. Al momento, però, il Magnifico non può assolutamente essere paragonato all’ex bomber romanista.

Napoli-Insigne, nessuna chiamata per il rinnovo

Il club pur sapendo che l’attaccante di Frattamaggiore ha firmato fino a giugno 2022, non lo ha mai chiamato per trattare un eventuale prolungamento. Non si capisce la politica attendistica del Napoli nei confronti di un suo pupillo e di un calciatore che può dare ancora tanto alla causa azzurra. Da quando De Laurentiis lo impose a Mazzarri nel 2012, Lorenzinho è cresciuto a dismisura e oggi è fiero di essere un leader della sua squadra del cuore e della nazionale italiana. Ma a quanto pare tutto questo alla proprietà non interessa poiché non ha mai pensato di chiedere un appuntamento a Vincenzo Pisacane, manager del capitano.

Tante le chiacchiere che si sentono e si leggono ma la verità è che il procuratore non ha mai ricevuto una telefonata da Castel Volturno per gettare le basi di una discussione su un possibile rinnovo. Incredibile ma vero. Se si va a guardare in casa Juventus ci si rende conto che Paratici sta lavorando da due anni per tenersi stretto Dybala che ha il contratto che scade come quello di Insigne. A questo punto viene da chiedersi se veramente il Napoli ha intenzione di puntare ancora su Lorenzo o meno. In tanti dicono che se entra in gioco De Laurentiis si risolve tutto in pochissimo tempo. Ma il patron deve anche capire che ci sono delle tempistiche che vanno rispettate. Anche perché poi un campione come Insigne, potendosi liberare a parametro zero, diventa preda di tantissime big europee. Che non avrebbero alcun problema ad accontentarlo sotto tutti i punti di vista.

Prima del rinnovo, Insigne pensa al campo

A prescindere da tutto, comunque, Insigne pensa solo al bene del Napoli in questo momento. Non si lascia distrarre da tutto e il campo gli sta dando ragione. È uno dei giocatori di Gattuso più in forma e il suo sogno è quello di poter conquistare la zona Champions al termine della stagione. Qualche altro suo collega, avendo il contratto in scadenza, avrebbe anche potuto strafregarsene e rischiare il meno possibile. Ma queste cose non gli appartengono. La maglia azzurra ce l’ha cucita addosso così come la fascia. Ma i matrimoni si fanno in due. E se il Napoli ha intenzione di portarlo a scadenza così come ha fatto con Callejon e sta facendo con Maksimovic e Hysaj, lui ci può fare poco. Forse De Laurentiis è troppo convinto di poter usare lo stesso metodo utilizzato con Mertens ma già oggi potrebbe essere troppo tardi. Figurarsi al termine della stagione.