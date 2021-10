Rinnovo Insigne, Il Mattino: De Laurentiis e l'agente ancora devono parlare di cifre, mai fissato un appuntamento alla Filmauro

Ultime mercato Napoli - Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne continua ad attendere dal club, sua prima scelta, un segnale sulla via del rinnovo. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino.

"De Laurentiis deve ancora formalizzare la prima offerta perché una trattativa con una prima proposta non ha mai avuto inizio. Il patron azzurro ha solo fatto il quadro (drammatico) dei conti nel faccia a faccia per rompere il gelo un appuntamento alla Filmauro che, al momento, non è fissato. Neppure Pisacane ha mai avanzato proposte, perché di danaro, bonus non si è discusso"