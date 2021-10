Rinnovo Insigne, CorSera: vicenda infuocata, la discussione tra De Laurentiis e l'agente fatica a decollare. A Lorenzo sono interessati club italiani e stranieri

Ultime mercato Napoli - Sulla fascia da capitano c’è la data di scadenza: 30 giugno 2022. È la nuova tendenza del calciomercato: sono tanti i campioni che fra nove mesi saranno senza contratto. Ne parla il Corriere della Sera:

"L’aspetto curioso, o forse inquietante, è che tra loro ci sono molti simboli, addirittura quasi tutti i capitani delle grandi squadre: lo juventino Dybala (in realtà è il vice di Chiellini, che però non è quasi mai titolare, finora solo 3 volte in 9 partite), il milanista Romagnoli, l’interista Handanovic, il napoletano Insigne, il torinista Perché sono tutti appesi a una firma? E — soprattutto — come finiranno le loro storie?

È infuocata la vicenda Insigne, perché la discussione tra De Laurentiis e il suo procuratore fatica a decollare: a Lorenzo sono interessati club italiani (tra i quali l’Inter) e stranieri"