Rinnovo Fabian, CorrMez: De Laurentiis vuole proporre un triennale, di cifre e clausole si parlerà più avanti

Ultime calcio Napoli - La notizia del rinnovo di Mertens ha spianato la strada ad altre situazioni contrattuali. Il rinnovo di Zielinski è ormai a un passo, ma ci sono novità anche per Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno:

“Paradossalmente la notizia del ritrovato accordo tra Mertens e De Laurentiis ha restituito il sorriso oltre che la speranza di un futuro ancora migliore. Ha aperto la strada al rinnovo, ormai vicinissimo, di Zielinski e anche a quello più più importante: il capo del progetto tecnico Rino Gattuso. L’allenatore è stato lo sponsor principale del nuovo matrimonio tra il Napoli e il belga, ha blindato la permanenza di Fabian Ruiz dei big più appetiti dalle big e sarà anche lui presto al tavolo della trattativa con De Laurentiis. Il presidente non ha alcun dubbio suo rinnovo del suo contratto e potrebbe proporgli un triennale. Di cifre e clausole si parlerà più avanti, Gattuso prima lavora per il gruppo e poi per se stesso, una linea di condotta che gli ha assicurato la credibilità assoluta all’interno del suo staff e della squadra”.