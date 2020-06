Rinnovo Callejon, De Laurentiis conferma l'offerta di rinnovo biennale! CorSport: addio non più scontato, non ha ancora disdetto l'appartamento

Calciomercato Napoli - Dopo la riunione collettiva con il Napoli, il presidente De Laurentiis - come racconta il Corriere dello Sport - ha parlato con Gattuso delle questioni contrattuali, ed il mister ha chiesto di dare priorità alle varie situazioni sospese dei giocatori:

"Con Callejon è ripartito un dialogo. Proprio così: il presidente ha prima chiamato al telefono José, qualche giorno fa, e poi ieri ha parlato un po’ con lui ribadendogli l'offerta precedente, un biennale con il medesimo stipendio. Segnali? Beh, si vedrà, ma il suo adios non è più così scontato: non è un caso che non abbia ancora disdetto il suo appartamento"