Rinnovo Anguissa, Il Mattino: Manna incontrerà gli agenti ad aprile, i dettagli

Calciomercato SSC Napoli - Andre Frank Zambo Anguissa è tra i giocatori del Napoli virtualmente in scadenza di contratto, scrive Il Mattino. Per il centrocampista camerunense sono in atto le manovre per proseguire insieme con la maglia azzurra:

‚ÄúIl Napoli ha una opzione di rinnovo ¬ęuno pi√Ļ uno¬Ľ: che significa prolungare in maniera unilaterale sia per la prossima stagione sia al termine della successiva. Ma il ds Manna ha in agenda un incontro con i manager¬†tra un paio di mesi per siglare un nuovo contratto su base biennale‚ÄĚ