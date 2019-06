Rinnovo Allan, Il Mattino - Si punta al prolungamento fino al 2024 con aumento dell'ingaggio: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino si concentra sul calciomercato mettendo in evidenza la possibilità di un rinnovo contrattuale del centrocampista brasiliano Allan. Dal quotidiano si legge:

Non rientra più nei piani del Paris Saint Germain e adesso sono avviati i contatti tra il Napoli e suoi agenti. Il cambio di dirigenti al Psg da Henrique e Leonardo ha fatto si che Allan non fosse più un obiettivo di mercato.

La Ssc Napoli proprio su Allan nei giorni scorsi aveva smentito una news di calciomercato:

C'è chi scrive che Ancelotti avrebbe detto Ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione. I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate