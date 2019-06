Rinnovi SSC Napoli, proseguono le trattative: da Mertens a Younes, il punto della situazione su 8 calciatori

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i rinnovi in casa Napoli. Ecco tutti i dettagli: "Rinnovamenti e rinnovi. Uomini e contratti: storie note, come quelle di Callejon, Mertens, Maksimovic, Allan, Insigne e i polacchi, e poi una novità: di nome Younes. Già, a quanto pare nell’elenco delle questioni da rivedere compare anche il nome di Amin il tedesco, nonostante la scadenza del suo rapporto con il Napoli sia datata 2023. Tutto nella norma, comunque. E tutto sarà affrontato con dovizia: prima i casi più urgenti e gradualmente le altre situazioni. Le situazioni più urgenti, nel frattempo, restano quelle di Callejon e Mertens: i loro contratti, infatti, scadranno a giugno 2020, tra un anno, e ciò significa che se non arriveranno accordi precedenti, sin da gennaio potranno svincolarsi a parametro zero. Con Dries si discute della possibilità di prolungare di un’altra stagione, magari una più opzione sulla seconda, mentre a Callejon è stato già offerto un prolungamento al 2022, però a cifre (ovviamente) differenti rispetto alle attuali. Si discute. Fronti apertissimi anche con Milik e Zielinski (entrambi a scadenza nel 2021): i rispettivi manager trattano da tempo - ingaggi e clausole -, e sebbene la parola fine non sia ancora stata scritta è l’ottimismo a farla da padrone. Altro affare in via di definizione è quello di Maksimovic"