Tuttosport - Rinnovi Napoli: Younes, Fabian Ruiz e Zielinski fino al 2024! In lista d'attesa Mertens e Callejon

Calcio mercato Napoli - Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il Napoli pensa molto anche alla situazione rinnovi, che non sono pochi. Nei mesi scorsi Giuntoli ha sondato il terreno per gettare le basi verso nuovi rinnovi con calciatori importanti come: Younes, Fabian Ruiz e Zielinski, poi si potrà parlare con Callejon e Mertens per capire se ci sono le possibilità, mentre ancora non è stato incontrato Milik, che è in scadenza nel 2021. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.

Rinnovi Napoli, si tratta con Younes, Fabian Ruiz e Zielinski

Mercato Napoli - "E dopo la chiusura del mercato, si procederà al rinnovo di alcuni contratti importanti. Cominciando da Younes, il cui accordo sarà prolungato fino al 2024, proseguendo con Fabian Ruiz che prolungherà fino al 2024 con un innalzamento dell’ingaggio dagli attuali 2,5 a stagione fino a 3,5 indicizzati e poi Zielinski, i cui agenti stanno ricucendo il rapporto con De Laurentiis ed a settembre l’accordo sarà prolungato dal 2021 al 2024, con un raddoppio dell’attuale ingaggio".