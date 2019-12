Il Mattino - Prolungamento dei contratti, il Napoli pensa anche ad una proposta per Allan

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma molto sul prossimo calciomercato ed in partciolare sulla vicenda rinnovi contrattuali, che torna ad essere di stretta attualità almeno per alcuni azzurri:

Ultimissime mercato Napoli, rinnovo per Allan?

Sono da mesi che l’intesa è stata virtualmente raggiunta con Milik, Zielinski e Maksimovic: hanno i contratti che scadono nel 2021 e il club ha adesso tutte le intenzioni di rimettere al centro della discussione i loro prolungamenti. Ci sono i sì dei tre calciatori e anche De Laurentiis si prepara ad accendere il semaforo verde. Entro fine anno, arriveranno gli annunci. Ma attenzione anche ad Allan: il Napoli pensa di offrirgli un prolungamento e un piccolo ritocco dell’ingaggio. Non ci saranno altre proposte per Mertens e Callejon, che sperano a parametro zero di poter trovare sistemazioni importanti. Ma in questo momento, dopo le voci cinesi, entrambi sono concentrati sul Napoli.