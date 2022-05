Rinnovi in stallo, manca un punto di incontro con Mertens e Fabian in attesa di offerte

Rinnovi contrattuali in stand by per Mertens e Fabian secondo il Mattino, che non chiude la porta ad un lieto fine per entrambi.

Da definire il futuro di Mertens a scadenza il 30 giugno, discorso avviato con il club azzurro ma non ancora definito, da verificare se si troverà il punto d’incontro per la prosecuzione della sua avventura a Napoli. Dries in questi giorni è in vacanza in attesa di aggregarsi alla nazionale belga per gli impegni in Nations League. Tra un anno c’è in scadenza di contratto anche Fabian Ruiz, proseguiranno i contatti tra il suo entourage e il club azzurro per verificare se si troverà un punto d’incontro sul rinnovo. E poi in questa sessione di mercato bisognerà anche vedere se decidesse di scendere in campo per lui qualche club della Liga.