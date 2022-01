Rinnovi Fabian e Meret, appuntamento con Giuntoli: prolungamento e aumento dell'ingaggio

Napoli calcio - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Mattino, il Napoli starebbe muovendo le prime mosse per rinnovare i contratti di Fabian e Meret. Dal quotidiano si legge:

Blindare Meret e Fabian. Operazione futuro. Il portiere e il centrocampista sono sereni in campo. E si vede. Forse anche perché sanno che il loro futuro in azzurro è ormai disegnato. Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo, e i rispettivi procuratori, Federico Pastorello e Alvaro Torres, hanno appuntamento per chiudere la trattativa per il rinnovo per marzo. Negli ultimi vertici telefonici il confronto è stato positivo e ha permesso di gettare le basi per il prolungamento sino al 2027 con un aumento importante dello stipendio. Per tutti e due.