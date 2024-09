Rinascita Raspadori, CdM: Spalletti lo ha schierato nel suo vero ruolo

Ultimissime Calcio Napoli - “Spalletti regala a Conte un nuovo “super Jack”, titola il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola dopo il gol di Giacomo Raspadori in azzurro. Una buona notizia che si aggiunge alle altre arrivate dagli azzurri impegnati in questa sosta e andati in gol.

Gol Raspadori in nazionale, il commento del Corriere del Mezzogiorno

“Spalletti l’ha inserito al posto di Pellegrini, schierandolo nella collocazione a lui più congeniale: seconda punta al fianco di un centravanti più strutturato come Retegui con il compito di indirizzare il palleggio in verticale, porsi come riferimento tra le linee e attaccare gli spazi come ha fatto quando ha realizzato la rete del 3-1”, si legge sul giornale.