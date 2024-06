Richiesta per Lindstrom: Napoli disposto a cederlo a una sola condizione

Calciomercato Napoli, Jesper Lindstrom è in uscita ed è arrivata in queste ore una proposta dal Lione come riporta anche Il Mattino oggi in edicola.

Calciomercato Napoli, cessione Lindstrom: la richiesta di ADL

Tuttavia si tratta di una soluzione in prestito e a queste condizioni il club non ha nemmeno intenzione di sedersi al tavolo per parlarne: lo farà solo se qualsiasi interessamento riguarderà a un acquisto definitivo, quindi aggiornamento coi francesi solo se saranno disposti a fare un potenziale investimento sul danese costato 25 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte. Probabilmente - evidenzia il giornale - Conte voglia comunque sondare il calciatore in ritiro prima di liberarsene così facilmente.