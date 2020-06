Calciomercato Napoli - Secondo quanto riferisce la redazione di SkySport, il Napoli sarebbe in pole per aggiudicarsi Samuele Ricci dell'Empoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sarebbe mosso in anticipo formulando una prima offerta tra gli 11 e i 12 milioni di euro. Tale richiesta che viene valutata con attenzione dalla società del presidente Corsi. Sul ragazzo ci sarebbe anche la Fiorentina.