Reveillere-Napoli, i retroscena della trattativa: operazione nata nel cuore della notte, tutti i dettagli

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio sito "Grand Hotel Calciomercato" ha svelato dei retroscena interessanti sull'arrivo di Anthony Reveillere a Napoli. La necessità di tesserarlo nasce dagli infortuni gravi di Zuniga e di Mesto e l'idea di puntare su di lui viene a Riccardo Bigon, all'epoca ds del club azzurro, a mezzanotte. Prontamente chiama Fabrizio Ferrari, intermediario di mercato che però nel frattempo aveva perso i contatti con il terzino. Si rivolge per questo ad un suo amico che, leggermente ubriaco, si rifiuta inizialmente di fornirgli il numero dell'ex Valencia. Un tira e molla tra Ferrari e il suo amico, ma alla fine l'agente riesce ad avere il numero. Così, in pochissimi giorni, Reveillere sbarca in Italia per vestire la maglia del Napoli.

