Osimhen cercato dal Milan prima del Galatasaray, la reazione di Ibrahimovic

Calciomercato SSC Napoli - Nei giorni caldi della rottura definitiva tra il Napoli e Victor Osimhen, poi accasatosi al Galatasaray, ci sarebbe stato un contatto tra il Milan e l’entourage del giocatore per capire se vi fossero le condizioni per poter intavolare una trattativa last minute.

Calciomercato Napoli, clamoroso retroscena Osimhen-Milan

Come scrive Tuttosport, "per come sono andate le cose, è evidente che tali termini non fossero favorevoli ma Ibrahimovic, sul tema, ha risposto: «Sto in silenzio» con un mezzo sorriso sornione che sapeva tanto di una conferma di come questo tentativo fosse reale".

