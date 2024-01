Retroscena Ngonge-Napoli, TMW: affare chiuso in nottata con un rilancio di ADL in persona

Dopo Pasquale Mazzocchi e Hamed Traore, il Napoli è ad un passo dalla fumata bianca per Cyril Ngonge, con la società di Aurelio De Laurentiis che ha raggiunto un accordo con l'Hellas Verona per il cartellino dell'esterno offensivo belga.

Un'operazione, quella fra Napoli ed Hellas, che si è sbloccata questa notte col rilancio azzurro che ha portato all'accordo fra le due società. Una mossa decisa quella del Napoli, fatta anche per mettere fuori gioco la Fiorentina che stava accelerando sul classe 2000 su richiesta di Vincenzo Italiano.

Secondo le ultime raccolte da TMW la base dell'offerta del Napoli per il cartellino è superiore ai 10 milioni di euro, con ulteriori bonus che potrebbero far lievitare il costo finale del giocatore fino ad una cifra superiore ai 15 milioni di euro, ovvero quanto richiesto inizialmente dal Verona come base di partenza. La trattativa si è sbloccata grazie all'intervento diretto di Aurelio De Laurentiis, col presidente azzurro che ha trattato direttamente col collega scaligero Maurizio Setti trovando gli accordi del caso. L'ultima parola ora spetterà al calciatore, ma tutto sembra oramai apparecchiato per il trasferimento di Ngonge al Napoli. In questa stagione l'attaccante ha messo a segno 6 reti, con 2 assist, nelle 19 partite di campionato fin qui disputate