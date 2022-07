Retroscena Koulibaly: una richiesta di De Laurentiis aveva frenato la trattativa col Chelsea

Lo aspettavano a Dimaro, invece Kalidou Koulibaly ieri sera era a Londra per sostenere le visite mediche col Chelsea, che sarà la sua nuova squadra per la scommessa del senegalese in Premier. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Koulibaly al Chelsea, le cifre dell'affare

Già domani potrebbe partire per Los Angeles per raggiungere i nuovi compagni in tournée californiana:

"All’operazione manca l’ufficialità. Il difensore senegalese guadagnerà circa 10 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Al Napoli andranno 38 milioni di euro più altro due di bonus. Proprio la valutazione del cartellino martedì aveva frenato la trattativa fra i club ma poi la proprietà americana del club londinese ha dato l’ok accettando la richiesta di De Laurentiis"

