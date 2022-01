Retroscena Gazzetta: Napoli su Mathias Olivera da almeno un anno, ha due qualità per fare il salto

Il Napoli ha trovato il terzino sinistro che gli manca da anni. Da quando cioè Faouzi Ghoulam ha avuto - purtroppo - una serie di infortuni alle ginocchia, passando da essere uno dei più forti in Europa a un nome nell’elenco degli indisponibili.

Calciomercato Napoli

"Dopo tanti sondaggi e svariate verifiche e osservazioni su difensori mancini, ecco che la scelta è ricaduta su Mathias Oliveira, classe 1997, da anni in crescita in Spagna con il Getafe. Già almeno da un anno il Napoli aveva messo gli occhi addosso su questo uruguaiano che mostra continuità e testa giusta per compiere un ulteriore salto di qualità venendo nel campionato italiano e affrontando le competizioni europee, dopo l’esperienza in Europa League nel 2019-2020, nella fase a gironi, sempre con il club dell’area metropolitana madrilena"