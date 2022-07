Repubblica - West Ham, pronto il rilancio per Zielinski: c'è la volontà di chiudere

Calciomercato Napoli - Zielinski-West Ham, novità in arrivo secondo le ultime indiscrezioni. La società partenopea ha respinto la prima avazata inglese ma potrebbe esserci un rilancio in arrivo come riporta La Repubblica:

West Ham, previsti nuovi contatti con il Napoli per Zielinski Il West Ham insiste per Zielinski. Il centrocampista del Napoli è nel mirino del club londinese, che ha già offerto 25 milioni di euro più bonus, ma la richiesta del presidente De Laurentiis è di 40. Nelle prossime ore nuovo contatto per dare un’accelerata alla trattativa. Dopo Scamacca, gli inglesi sognano l’arrivo del fantasista polacco in Premier.