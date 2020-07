Repubblica - Due alternative a Boga: strada in discesa e 25 milioni per Under o Bernardeschi. Due ostacoli per l'attaccante della Juve

Ultime calcio mercato Napoli - Jeremie Boga è il primo obiettivo sulla lista di Cristiano Giuntoli. Il Sassuolo chiede 40 milioni, il club azzurro al momento offre circa venti milioni più Amin Younes. Piace tantissimo a Gattuso e c'è il placet di De Laurentiis all'operazione, ma quali sono le alternative nel caso saltasse l'affare?

L'edizione odierna di Repubblica fa due nomi, facendo il punto sulle situazioni per Under e Bernardeschi:

"In alternativa a Boga, c’è sempre Cengiz Under che è in uscita dalla Roma. Contatti ci sono stati nei giorni scorsi e la strada è in discesa, qualora il diesse Giuntoli decidesse di percorrerla fino in fondo. Costo totale 25 milioni di euro. Piace anche Federico Bernardeschi: il Napoli chiederebbe lui alla Juventus per cedere Milik. L’ingaggio dell’ex viola rappresenta un ostacolo, così come la questione dei diritti d’immagine".