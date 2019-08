Repubblica - Suggestione Icardi-Napoli affievolita, il bomber apre alla Roma solo per evitare di stare fermo ai box

Calciomercato Napoli le ultimissime sulle tutte le manovre per rafforzare il reparto offensivo. Dopo l'accordo per Hirving Lozano secondo La Repubblica il ds Giuntoli, viste le difficoltà ad arrivare a Mauro Icardi, avrebbe virato su Fernando Llorente

Un “9” comunque arriverà: trattative avviate per l’ex juventino Fernando Llorente, oggi svincolato, scelto da Giuntoli come centravanti di scorta. La suggestione di portare a Napoli Mauro Icardi si è affievolita. Oggi, per il centravanti argentino dell’Inter, esistono soltanto tre possibilità: la Juventus, la Roma o la permanenza forzata ad Appiano. L’idea, sua e della ingombrante moglie Wanda Nara, è chiarissima: la Juve rappresenta l’approdo ideale, la dominatrice che offrirebbe all’ambizioso Mauro l’occasione di una vendetta tecnica nei confronti dell’Inter. Ma la strada è in salita. L’ad nerazzurro Marotta, che in questo mercato ha ingaggiato con i bianconeri un duello all’ultimo colpo (di mercato), lo cederebbe alla sua ex squadra soltanto in due casi: per 70 milioni cash oppure scambiandolo con Paulo Dybala. Due strade che il ds juventino Paratici non vuole seguire, almeno a oggi. Se lo stallo dovesse permanere, e la famiglia Icardi-Nara si rendesse conto che la Juventus non potrà mantenere la promessa di portarlo a Torino, allora aprirà alla Roma, con cui ha avuto contatti nel weekend. Giallorossi e Inter d’accordo sui termini dell’affare: soldi più il cartellino di Edin Dzeko. La divergenza è sull’entità del conguaglio economico: la Roma ha già messo sul piatto, tramite mediatori, la disponibilità a chiudere per Dzeko e 30 milioni, l’Inter ne vuole 50. Se Icardi aprisse davvero a un futuro romanista, si cercherebbe un’intesa a metà strada.