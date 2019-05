Repubblica su Rodrigo: "Napoli pronto a spingersi a 45 milioni: prossime settimane decisive"

L'edizione odierna di Repubblica scrive slla possibilità che al Napoli possa arrivare Rodrigo: "In Spagna, ad esempio, hanno pochi dubbi. L’attaccante del Valencia, Rodrigo, sarebbe nel mirino del club di De Laurentiis: qualche approccio c’era già stato l’estate scorsa, ma poi è arrivato lo stop degli spagnoli. La clausola rescissoria da 120 milioni di euro è stata un deterrente per il Napoli e per le altre squadre interessate. Dopo poco meno di un anno, la situazione è cambiata. Il Valencia intende fare cassa perché ha bisogno di cedere, quindi il prezzo è diventato trattabile. L’interesse di Ancelotti è certificato, ma l’intesa non è ancora stata trovata. Il Napoli potrebbe spingersi fino a 40-45 milioniche poi guarda caso è la stessa cifra richiesta dal Psv per Lozano e difficilmente farà ulteriori rilanci per Rodrigo, attualmente in vacanza prima di rispondere alla convocazione della nazionale spagnola, dove troverà Fabian, uno dei punti di forza del nuovo Napoli. Saranno decisive le prossime settimane"