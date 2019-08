Repubblica su Llorente: Ancelotti aveva chiesto un pivot ed è stato accontentato

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica commenta l'acquisto di Llorente da parte del Napoli:

"Dopo due mesi di vorticose trattative per rinforzare l’attacco, che hanno tenuto sulla corda pure i tifosi per tutta l’estate, il Napoli ha deciso ieri mattina di rompere gli indugi e definire l’accordo con lo svincolato spagnolo Fernando Llorente, 34 anni, che ha accettato l’offerta di un contratto fino al 2021 ricevuta da Aurelio De Laurentiis. L’affare si può considerare di fatto concluso, anche se la firma e l’ufficialità sono subordinate al buon esito delle visite mediche, che l’esperto giocatore (ex Juve e Tottenham) sosterrà questa mattina alla clinica Villa Stuart, a Roma. Il gigante di Pamplona, 195 centimetri per 90 chili, riceverà un ingaggio da 2.5 milioni netti a stagione e per le sue caratteristiche dovrebbe diventare un valore aggiunto per il reparto offensivo azzurro, molto più tecnico che muscoloso. Ancelotti aveva chiesto un pivot ed è stato accontentato"