Repubblica su Fabian: il PSG potrebbe far saltare il banco presentando una proposta di alto livello al Napoli! I francesi seguono l’azzurro da un mese

Serie A - Il centrocampista del Napoli Fabian può diventare un nome forte del mercato soprattutto se dovesse disputare un grande Europeo con la Spagna. Ne parla Repubblica.

“Le grandi manovre sono già cominciate, potrebbe palesarsi il Real Madrid: Ancelotti è da sempre un suo estimatore. Molto dipenderà anche dalla disponibilità economica del Real, in attesa delle decisioni Uefa che coinvolgeranno pure la Juventus e il Barcellona. Difficilmente le big della Liga potranno investire senza la competizione europea più importante, proveranno ad abbassare il prezzo inserendo giocatori. Il Psg invece potrebbe far saltare il banco presentando una proposta di alto livello al Napoli. I francesi seguono l’azzurro da un mese, ma finora non si sono mai palesati in maniera concreta”