Repubblica - Sostituto Osimhen, è Gyokeres il preferito di Conte: le ultime

Ultime news calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica ha raccontato dell'interesse dell'Arsenal per Victor Osimhen, dalla cui cessione dipendono poi le operazioni in entrata del club di De Laurentiis.

Sostituto Osimhen: Conte punta Gyokeres

Per quanto riguarda proprio il sostituto di Victor Osimhen, il Napoli ha sondato diversi obiettivi e attaccanti. Da David a Lukaku, da Gimenez a Dovbyk. Ma secondo il quotidiano nell'edizione odierna, la coppia Manna-Conte ha messo un attaccante in cima alla lista dei desideri: sì, perché secondo Repubblica, è Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona il preferito. "Ad Antonio Conte piacerebbe l'attaccante dello Sporting".