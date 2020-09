Repubblica - PSG pronto ad arrivare a 60mln per Fabian Ruiz, De Laurentiis per meno di 70 non si siede a parlarne: le ultime

Calciomercato Napoli - Il PSG di Leonardo vuole fare shopping in Italia, ma rispetto agli anni scorsi fa molta fatica a portare a casa i soggetti del desiderio. Tra questi c’è Fabian Ruiz del Napoli, per cui sarebbe pronta un'offerta importante.

A rivelarlo è l'edizione odierna di Repubblica:

"Per Fabian Ruiz il club francese sarebbe disposto ad arrivare a 60 milioni per consegnare la mezzala spagnola al tecnico Tuchel, ma De Laurentiis per meno di 70 non si siede a parlare. Come ha fatto Lotito per Sergej Milinkovic: anche in quel caso, il Paris Saint Germain non è andato oltre i 60 milioni, offerta respinta dalla Lazio. “Non sarà un mercato con colpi da 100 milioni”, le parole di Leonardo, che finora è rimasto coerente a quel concetto. Ne servirebbero 70, di milioni, per convincere lo stesso Napoli a cedere Koulibaly, ideale sostituto di Thiago Silva ma da tempo d’accordo con il Manchester City: se vuole concretizzare l’affondo, il Psg deve sbrigarsi perché Guardiola è in pressing sul centrale del Napoli. Insomma 70 per Fabian Ruiz più 70 per Koulibaly: il club dell’emiro del Qatar dovrebbe sborsare 140 milioni per acquistare due dei gioielli di De Laurentiis. È vero che Messi non è più sul mercato e quindi Al Thani e il presidente Al-Khelaifi hanno una tentazione di meno, ma si tratta sempre di una cifra da brividi: da qui la riflessione tuttora in corso".