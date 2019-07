Repubblica - Pépé-Napoli, gli agenti si erano impegnati con il club e Ancelotti aveva parlato a telefono con il calciatore

Calciomercato - Nicolas Pépé Napoli, tra i tre litiganti è spuntato l’Arsenal: il quarto e inatteso incomodo nella corsa per Pépé, che vedeva il Napoli in vantaggio su Manchester Utd e Psg. Ma De Laurentiis è stato gelato in extremis dalle notizie filtrate ieri da Londra, col prepotente rilancio dei Gunners (72 milioni di sterline, più commissioni e bonus) per l’attaccante ivoriano del Lille.

Pépé-Napoli, Ancelotti aveva chiamato il calciatore

Come riporta Repubblica, i suoi famelici agenti s’erano di fatto impegnati con il club azzurro e Ancelotti aveva parlato pure al telefono con il calciatore, strappandogli più di una promessa in attesa della sua risposta definitiva: prevista al massimo entro 48 ore. Lo scenario è invece cambiato e tutta l’operazione è ritornata in bilico. Pépé sembra adesso più vicino alla Premier League, che era il suo sogno e potrebbe materializzarsi grazie alla contromossa dell’Arsenal, che si era spinto in precedenza al massimo fino a un’offerta da 45 milioni. Ma il Napoli, forte dell’accordo già raggiunto con il Lille, vuole vederci chiaro e resterà comunque in attesa fino a martedì: nella speranza di non essere beffato. Altrimenti a De Laurentiis e Ancelotti non rimarrà che virare sulle altre piste: per Icardi e Lozano.