Adam Ounas è reduce dalla vittoria della Coppa d'Africa con l'Algeria, è stato tra i protagonisti ma la sua permamenza in azzurro è fortemente in dubbio. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Le sue quotazioni sono in ascesa: ci ha provato il Lille che lo vorrebbe come sostituto di Pépé, adesso ci pensa seriamente il Cagliari, pronto ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.